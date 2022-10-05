В «Голосе» рассказали о причинах обысков у активистов В «Голосе» обыски у активистов объяснили утечками информации о ситуации на границах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обыски у активистов общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов) в Пскове произошли из-за того, что в Сеть утекла информация о ситуации с украинскими беженцами на российской границе, сообщила NEWS.ru координатор движения в Санкт-Петербурге Полина Костылева. По ее словам, при обыске активистке Екатерине Новиковой вручили копию постановления, в котором указывалось, что следственные мероприятия проходят в рамках статьи о дискредитации ВС РФ и это связано с Telegram-каналом наблюдателя из Иваново Михаила Гусева «Дневник эмигранта».

Обыски в Пскове прошли из-за того, что в Сеть утекла информация о ситуации на нашей границе (ситуация с беженцами с Украины). Так как про это писал и [Денис] Камалягин (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. — NEWS.RU), и Кузьмин про это писал. Также в одиночных протестных пикетах участвовала член бюро «Яблоко» Новикова, — пояснила Костылева.

По ее словам, причины обысков у руководителя организации Григория Мелконьянца, активистов Аркадия Любарева и Сергея Шпилькина непонятны. Журналист же Денис Камалягин и член псковского отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин, у которых также прошли обыски, как отмечает Костылева, «не совсем связаны с движением „Голос“».

А так по «Голосу» больше ни к кому не приходили, так как у нас есть общая сеть и точно понятно, к кому приходили, а к кому нет, — добавила Костылева.

Ранее стало известно, что МВД Ивановской области возбудило уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении регионального координатора «Голоса» Михаила Гусева. Следствие полагает, что он публиковал информацию по указанию руководителя организации Григория Мелконьянца.

5 октября обыски прошли в семи регионах России, в квартирах 30 руководителей и активистов движения. Сообщалось, что следственные мероприятия идут в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, Республике Карелия и Пермском крае.