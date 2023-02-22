В Гидрометцентре предупредили россиян об опасном похолодании Гидрометцентр: опасное похолодание прогнозируется в ряде регионов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Псковской, Московской, Новгородской, Саратовской и Волгоградской областях в ближайшие дни ожидаются морозы на 7–11 градусов ниже климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Такое падение температуры считается опасным метеорологическим явлением, поскольку создает трудности для энергетиков и может негативно влиять на здоровье человека.

Очень холодная погода ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни. Аномалии ниже 7 градусов — это всегда опасно. 22–23 февраля в Коми, Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии температура будет ниже нормы на 7–11 градусов. Морозы там ожидаются до 20–25 градусов, а в Коми — даже до 27 градусов, — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что в Центральном Федеральном округе в ближайшие два дня морозы будут достигать уровня минус 17–21 градус, однако в Подмосковье и ряде других регионов столбики термометров опустятся до минус 28 градусов.

Холодная погода сохранится и на юге России. Так, в Волгоградской области 23 и 24 февраля ожидается до 20 градусов мороза, в Астраханской — до минус 15 градусов, в Ростовской — до минус 17.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что Москву ожидают три дня морозов. По его словам, по ночам температура будет опускаться до 14–19 градусов ниже нуля.

В свою очередь синоптик Михаил Леус сообщал, что метеорологическая весна начнетcя в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18–19 марта. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазeленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним мeсяцем.