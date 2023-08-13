В Гидрометцентре предположили, когда прекратится подъем воды в Приморье Гидрометцентр: реки Приморья будут подниматься до опасных уровней до 17 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода в реках западной части Приморья будет подниматься до уровней опасного явления до 17 августа включительно, спрогнозировал Приморский Гидрометцентр. Синоптики отмечают, что волна паводка продвигается с юга на север.

В связи с выпадением сильных дождей, формированием быстроразвивающихся дождевых паводков, интенсивного притока дождевого стока ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. <...> Угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 13 августа опасные явления следует ожидать на реке Крыловке близ одноименного села в Кировском районе региона, к 14 августа вода поднимется на реке Большая Уссурка в районе сел Рощино, Малиновка и Ракитное в Красноармейском и Дальнереченском районах, к 15 августа опасность будет подстерегать на реке Уссури у поселка Кировский одноименного района. К 17 августа опасные явление ожидаются на Большой Уссурке в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

С 9 по 11 августа под воздействием тайфуна «Ханун» в регионе прошли сильные дожди, выпало около 188 миллиметров осадков, что привело к подъему уровня воды в реках и подтоплениям территорий. Одними из наиболее пострадавших оказались Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний. Региональный уровень режима ЧС введен на территории 21 муниципалитета. На утро воскресенья, 13 августа, в регионе остаются подтопленными семь многоквартирных домов, 4368 частных домов и 5654 придомовых участка.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду. По ее словам, срок жизни урагана может составлять до двух недель.

Также сообщалось, что оперативная группа центрального аппарата МЧС России вылетала из Москвы в Приморский край. По информации спасателей, опергруппа займется координацией работы по ликвидации последствий наводнения в регионе.