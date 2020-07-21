В Гидрометцентре пояснили причину затяжных дождей и похолодания

https://static.news.ru/photo/dd9ac7e2-cb07-11ea-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина объяснила, с чем связаны дождливые недели и похолодание в России.

Как сообщила синоптик, в центре и над северо-западом европейской части России будут доминировать циклоны до 26 июля 2020 года, поэтому всю неделю будут идти дожди. Однако в московском регионе интенсивность дождей во второй половине недели уменьшится.

Кратковременным считается дождь продолжительностью до трёх часов. Сейчас мы наблюдаем в основном именно такие летние дожди. Просто осадки практически каждый день, поэтому кажется, что дождь бесконечный, — привели слова Людмилы Паршиной в «Российской газете».

Синоптик пояснила, что хорошей погоде мешает то, что центр европейской части находится в зоне атмосферного фронта, между циклонами, которые расположены с запада и востока. К тому же, нет мощного антициклона, который мог бы разогнать эти циклоны. По словам Людмилы Паршиной, потепления в столичном регионе следует ждать не раньше 26 июля.

Во вторник, 21 июля, и в среду, 22 июля, будет облачно с небольшими прояснениями, днём температура будет от 20 до 22 градусов тепла, а ночью не выше 13 градусов тепла. В четверг, 23 июля, ожидается похолодание, температура понизится до 18 градусов тепла. В пятницу, 24 июля, и в субботу, 25 июля, температура повысится до 23 градусов тепла. Однако в воскресенье, 26 июля, дожди могут прекратиться, а температура, по прогнозам, повысится до 25 градусов тепла, и уже в понедельник, 27 июля, температура может подняться до 27 градусов тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, 19 июля в Сочи было объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары в 37 градусов, ожидаемой в понедельник, 20 июля. Синоптики предупредили, что сильная жара к вечеру сменится сильным дождём с грозой.