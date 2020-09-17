В Гидрометцентре назвали регионы РФ, куда придёт аномальное тепло

https://static.news.ru/photo/a2515418-f88d-11ea-88a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал регионы России, куда в ближайшее время придёт аномальное тепло.

На севере Сибирского и Дальневосточного округа температура поднимется до 12–14 градусов тепла, на 8–10 градусов выше обычной температуры, которая свойственна этим регионам, сообщают «Известия».

Кроме того, аномально тёплая погода будет в Амурской области и Приморском крае.

В Приморье хорошая погода, показатели — 24–25 градусов тепла, в Амурской области — выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3–4 градуса, — привели слова Романа Вильфанда на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что после 17 сентября 2020 года в Москве ожидается резкое похолодание.