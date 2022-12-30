В ГИБДД Кузбасса рассказали о деталях смертельного ДТП с участием KIA ГИБДД Кузбасса: унесшее жизни пятерых человек ДТП произошло из-за встречного столкновения

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Смертельное ДТП в Кузбассе на трассе между Юргой и Топками, унесшее жизни пятерых человек, произошло после того, как автомобиль KIA выехал на полосу встречного движения, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГИБДД Кемеровской области. В ведомстве указали, что корейская иномарка, выполняя обгон по встречной полосе влетела в грузовик Shacman, а также зацепила обгоняемый Hino Ranger. В KIA находились пять человек, все они, в том числе водитель, погибли.

Смертельное ДТП произошло около 12 часов на трассе между Юргой и Топками. Водитель автомобиля KIA, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком Shacman и обгоняемым Hino Ranger. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры автомобиля KIA, — сообщили в ГИБДД.

О смертельном ДТП 30 декабря сообщил Telegram-канал Readovka. Ссылаясь на очевидцев, канал написал, что одного из пассажиров в результате столкновения разорвало на части и выбросило на дорогу.

Ранее в подмосковном Воскресенске два человека погибли и трое пострадали в результате аварии с участием пяти машин. ДТП произошло на трассе А-108 28 декабря, примерно в 10:05 мск. По данным МВД, водитель, управлявший автомобилем марки МАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.