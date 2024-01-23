В ГИБДД Екатеринбурга спустя два года назначили руководителя

В ОГИБДД по Екатеринбургу спустя два года назначили руководителя, сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. По данным агентства, этот пост занял Роман Ярыш, занимавший аналогичную должность в Первоуральске. Сам силовик назвал эту информацию «туфтой» и не стал разговаривать с корреспондентом.

Ярыша назначили приказом от 15 января. Но он сразу ушел в отпуск, — приводит агентство слова своего источника.

Как отмечается, полноценного начальника в екатеринбургском ОГИБДД не было два года. До этого пост занимал Вадим Буйдалин. В феврале 2022 года он его покинул.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин своим указом создал в России федеральный кадровый резерв для госслужбы. Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.

Кандидаты в кадровый резерв будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню. Они также должны будут отчитываться о доходах и проходить необходимые проверки.

До этого премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил на должность замминистра труда и соцзащиты России Александра Кожевникова. Он сменит Елену Мухтиярову, которая ранее попросила освободить ее от занимаемого поста.