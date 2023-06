В Германии рассказали о внезапном наступлении РФ на луганском направлении Издание Bild сообщило, что Россия начала внезапное наступление под Харьковом и Луганском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска внезапно начали наступление в районе Харькова и Луганска, говорится в публикации немецкого издания Bild. Отмечается, что российские силы продвинулись на расстояние около двух километров к Купянску и заняли ключевые позиции у Кременной, расположенной на границе между Луганской и Донецкой областями.

Честно говоря, многие этого не ожидали. Все полагали, что российские войска переживают давление на юге, перебросили туда свои резервы и не применяют их для других наступательных действий, — прокомментировал ситуацию военный эксперт Юлиан Репке.

Кроме того, издание, ссылаясь на данные американского аналитического центра «Institute for the Study of War», утверждает, что российская наступательная кампания продолжается, и отмечает успехи этой операции в районе Купянска.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава.

Военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин заявлял, что наступление ВСУ не закончится в ближайший месяц. Сроки не зависят от больших потерь техники с их стороны, считает военный. Алехин отметил, что Киев использовал еще не все доступные ресурсы. По его мнению, непростой для ВС РФ остается ситуация на Белгородском направлении.