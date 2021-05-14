Власти Геленджика установили памятник чиновнику-коррупционеру

В Геленджике местные власти решили увековечить память первого секретаря горкома Геленджика Николая Погодина. Как пишет «Царьград», чиновника подозревали в крупных хищениях, но он исчез незадолго до своего ареста.
Свою должность Николай Погодин занял в 1973 году. В мэрии города уверяют, что именно при нём Геленджик расцвёл как курорт, он построил объездную дорогу, городскую канализацию, обустроил пляжи и даже сохранил реликтовые пицундские сосны на набережной.
По данным издания, Погодин
С 1974 по 1982 год из полученных взяток Бородкина передавала деньги ответственным работникам Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе. Так, за период последних двух лет секретарь горкома партии Погодин получил ценностями, деньгами и продуктами 15 тысяч рублей, — говорится в обвинительном заключении по делу Бородкиной.
На эту сумму в то время можно было приобрести три новых автомобиля марки «Жигули». Погодин на эти обвинения ответить не успел, потому что как только Бородкина начала давать показания, он исчез в неизвестном направлении. Общесоюзный розыск чиновника к результатам не привёл. Следователи пришли к выводу, что это был досконально спланированный побег.
Пользователи в соцсетях раскритиковали идею властей поставить памятник беглому коррупционеру, считая, что в городе много нерешённых проблем, на которые можно потратить средства.
Ранее сообщалось, что жители и неправительственные организации грузинского Гори провели акцию протеста с требованием улучшить отношения с Россией и восстановить разрушенный памятник Иосифу Сталину.