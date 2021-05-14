Власти Геленджика установили памятник чиновнику-коррупционеру

https://static.news.ru/photo/46ccc5d8-b4ac-11eb-b9c7-96000091f725_660.jpg Николай Фёдорович Погодин Фото: Katya1607/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

В Геленджике местные власти решили увековечить память первого секретаря горкома Геленджика Николая Погодина. Как пишет «Царьград», чиновника подозревали в крупных хищениях, но он исчез незадолго до своего ареста.

Свою должность Николай Погодин занял в 1973 году. В мэрии города уверяют, что именно при нём Геленджик расцвёл как курорт, он построил объездную дорогу, городскую канализацию, обустроил пляжи и даже сохранил реликтовые пицундские сосны на набережной.

По данным издания, Погодин оказался связан с обвинённой в воровстве социалистической собственности владелицей кафе и ресторанов Геленджика Бертой Бородкиной, также известной как Железная Белла. После ареста женщина призналась, что передавала Погодину деньги и деликатесы за «крышевание».

С 1974 по 1982 год из полученных взяток Бородкина передавала деньги ответственным работникам Геленджика за оказанное содействие и поддержку в работе. Так, за период последних двух лет секретарь горкома партии Погодин получил ценностями, деньгами и продуктами 15 тысяч рублей, — говорится в обвинительном заключении по делу Бородкиной.

На эту сумму в то время можно было приобрести три новых автомобиля марки «Жигули». Погодин на эти обвинения ответить не успел, потому что как только Бородкина начала давать показания, он исчез в неизвестном направлении. Общесоюзный розыск чиновника к результатам не привёл. Следователи пришли к выводу, что это был досконально спланированный побег.

Пользователи в соцсетях раскритиковали идею властей поставить памятник беглому коррупционеру, считая, что в городе много нерешённых проблем, на которые можно потратить средства.

Ранее сообщалось, что жители и неправительственные организации грузинского Гори провели акцию протеста с требованием улучшить отношения с Россией и восстановить разрушенный памятник Иосифу Сталину.