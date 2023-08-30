В Геленджике рассказали о спасении животных «Сафари-парка» от пожара

Фото: МЧС РФ

С крупным лесным пожаром, разгоревшимся 29 августа в районе Геленджика, уже практически удалось справиться, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информацию местных жителей. По их словам, люди очень переживали за животных в реабилитационном центре «Сафари-парк», оказавшемся в зоне пожара. Их удалось спасти.

Много жителей пошли волонтерами на борьбу с огнем, спасали «Сафари-парк». Все прошло успешно — животные в норме, — отметил собеседник издания Хачатур.

Как сообщают местные жители, на улицах присутствует запах дыма, однако обстановка спокойная, из города никто не уезжает. Люди организовали сбор и подвоз еды и воды для волонтеров, гости курорта купаются в море и загорают.

Ночью было страшно, потому что был ветер норд-ост. Но много жителей пришли на помощь своему городу, понимали, чем это грозит, и боялись за животных в нашем «Сафари-парке», — рассказала жительница города Ирина.

Как сообщает издание, за ночь площадь пожара увеличилась более чем на 100 гектаров, однако с утра к тушению подключилась спецавиация. В результате ситуацию удалось взять под контроль, хотя пожар еще не ликвидирован окончательно.

Пожар на горных склонах в Геленджике начался 29 августа. Огонь бушевал в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк», где содержатся животные из цирков, а также отобранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.