В ГД призвали россиян прекратить публиковать видео с места «прилетов» Депутат Госдумы Гаврилов призвал россиян прекратить публиковать видео с места «прилетов»

Фото: t.me/vvgladkov

Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что «размещение в социальных сетях фото и видео-материалов, содержащих в том числе последствия обстрелов силами ВСУ жилых домов и инфраструктуры, усложняет работу по обеспечению безопасности в регионе».

По его словам, последние несколько дней атаки со стороны ВСУ по Белгородской области активизировались, сильно досталось Шебекино. Прицельные удары приходятся, прежде всего, на объекты гражданской инфраструктуры: частные дома, детские сады, торговые центры и спортивные комплексы.

Погибают люди. Много пострадавших, есть и тяжелораненые, за жизни которых борются лучшие врачи области. Вновь настоятельно прошу журналистов и мирных жителей не публиковать фото и видео с мест прилетов снарядов ВСУ, по которым враг может скорректировать свои удары. Пожалуйста, будьте ответственны при публикации материалов, от ваших действий может зависеть жизнь людей, — подчеркнул парламентарий.

22 октября убернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что количество пострадавших увеличилось до 14. Он также подтвердил информацию о двух погибших.