В Гатчине задержали мужчину, который таскал за волосы 6-летнюю падчерицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчине под Санкт-Петербургом задержали мужчину, который в пьяном состоянии таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, в момент истязания девочка кричала и просила о помощи, ее увезли на скорой, у ребенка остались ушибы и ссадины.

Соседи услышали крики ребенка и вызвали полицию. Мужчина сожительствовал с мамой девочки. Женщины во время избиения дома не было. В данное время решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности. Также правовая оценка будет дана действиям родительницы.

В декабре к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно приговорили мужчину, избивавшего двоих малолетних сыновей в городе Оханске Пермского края. Кроме того, он признан виновным по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, так как употреблял алкоголь в присутствии детей, умышленно оставлял их без присмотра, лишал сна, унижал и оскорблял. Также суд решил, что за издевательства 39-летний отец должен будет выплатить пострадавшим детям 60 тысяч рублей.

До этого в Первоуральске на два месяца арестовали мужчину, до смерти избившего двухлетнюю падчерицу. Мать ребенка поначалу выгораживала 27-летнего сожителя и убеждала полицейских, что девочка получила множественные травмы при падении с горки. Однако позже рассказала, что это именно он избил девочку.