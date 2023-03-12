В Мелитополе сделали смертоносную находку в одном из гаражей Полицейские нашли в одном из гаражей Мелитополя взрывчатку и оружие

Фото: mvdlnr_official/t.me

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Сотрудники полиции обнаружили гранаты, взрывчатые предметы, оружие и радикальную символику в одном из гаражей Мелитополя в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ведомстве добавили, что владелец гаража пребывает на подконтрольной Киеву территории.

Полицейские в одном из гаражей обнаружили и изъяли из незаконного оборота 2 гранаты «Ф-1», 2 тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с 2 магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальную символику, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Днепрорудном Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР был обнаружен схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. В тайнике находились пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, в том числе иностранного производства.