https://static.news.ru/photo/0abdfc48-2582-11ea-b20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Челябинской области сообщили, что нашумевшее выступление их бойцов с дубинками и щитами перед будущими кадетами Златоуста демонстрировало не разгон протестующих, а наведение порядка в колонии.

Сотрудники исправительной колонии № 25 в Златоусте по приглашению руководства школы подготовили показательные выступления для учащихся, во время которых продемонстрировали действия групп быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации, — сообщили «360» в региональном управлении ФСИН.

В ведомстве также подчеркнули, что их сотрудники не участвуют в разгоне демонстрантов на улицах, таким образом они наводят порядок при возникновении чрезвычайных ситуаций в колониях.

Как писал News.ru, спецназ ФСИН в Златоусте Челябинской области выступил в школе № 21 на церемонии посвящения детей в кадеты. Силовики показали применение приёмов разгона демонстрантов. Взвод спецназа в форме и со щитами, в частности, продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов.