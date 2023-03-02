В ФСБ раскрыли подробности атаки диверсантов на Брянскую область ФСБ: в Брянской области диверсанты оставили большое количество взрывчатки

Фото: МО Украины

Архивное фото, бойцы украинской армии

В настоящее время ситуация на территории Брянской области, подвергшейся атаке со стороны украинских диверсантов, находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщили представители ФСБ РФ. Служба отметила, что силовики сейчас проводят проверку и осмотр местности. Ими обнаружено большое количество взрывных устройств, передает РИА Новости.

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование, — говорится в сообщении от ФСБ.

Представители службы напомнили, что в результате атаки диверсантов погиб местный житель. Кроме того, ранение получил 10-летний мальчик. К настоящему времени ребенка уже прооперировали и отправили из области в Брянск. В региональной администрации уточняли, что жизни мальчика ничего не угрожает.

Ответственность за нападение в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины. Бойцы РДК опубликовали видео на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из Дома культуры.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал разобраться со всеми участниками нападения на Брянскую область самым суровым образом.