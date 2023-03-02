В ФСБ рассказали, как «проводили» диверсантов артиллерийским огнем В ФСБ сообщили, что выдавили украинских террористов за границу России и накрыли огнем артиллерии

Фото: МО РФ

Вылазка украинских диверсантов в Климовском районе Брянской области пресечена, их выдавили на территорию Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Вдогонку по диверсионно-разведывательной группе нанесли артиллерийский удар.

В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар, — подчеркнули в ФСБ.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее «классической провокацией». По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания «нападения на другую страну».