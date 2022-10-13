В ФСБ показали видео задержания готовившего теракт жителя Нижнего Тагила

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Сотрудники ФСБ показали видеозапись задержания жителя Нижнего Тагила, который предположительно готовил теракт в административном здании. Кадры публикует РИА Новости. Мужчина был задержан накануне. Отмечалось, что он прибыл в Свердловскую область в 2014 году. До этого 59-летний задержанный жил на Украине.

На кадрах видно, как мужчину кладут на пол, а затем отводят в машину. За этим идет фрагмент допроса. Задержанный рассказывает, что родился в Мариуполе. С его слов, в Нижнем Тагиле он проживает уже восемь лет.

Мужчина уверяет, что не занимался подготовкой к теракту в административном здании. Он говорит, что просто «хотел устроить фейерверк». Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Свердловской области задержали дворника по фамилии Расторгуев, который собирался взорвать военкомат. Отмечается, что мужчина вместе с другом планировал подорвать военный комиссариат в Нижнем Тагиле на улице Бажова.

Для этого дворник купил разные вещества для изготовления СВУ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Кроме того, в Казани задержали ученицу 11-го класса при попытке поджечь военкомат с помощью «коктейлей Молотова».