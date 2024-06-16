В Финском заливе нашли тело экс-главы Красного Села Водолазы нашли тело экс-главы Красного Села Николая Колошинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водолазы обнаружили тело бывшего главы Красного Села Николая Колошинского, информирует РЕН ТВ. По данным источника, мужчина пропал 14 июня во время рыбалки. Супруга Колошинского призналась, что это занятие было его отдушиной.

Согласно имеющимся данным, тело экс-главы Красного Села нашли 16 июня. Водолазы осматривали водопропускные сооружения. Жена Колошинского рассказала изданию, что мужчина часто рыбачил. Супруга погибшего предположила, что ее муж мог выпасть из лодки в воду, когда проплывал под низким мостом.

Бывший глава петербургского муниципального округа пропал во время рыбалки, на которую отправился 13 июня. 77-летний мужчина поехал на отдых и перестал выходить на связь. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью неоднократно называл Колошинского близким другом.

По предварительным данным, экс-чиновник двигался в сторону моря на моторной лодке. Одна из версий предполагает, что мужчина мог удариться и выпасть из судна, когда плыл под низким мостом. Рыбак, который увидел пустую лодку, вызвал на место сотрудников МЧС.

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