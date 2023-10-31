В Европе устали от Зеленского: новости СВО на утро 31 октября Премьер Словакии: выступление Зеленского в Европе встретили с усталостью

Фото: president.gov.ua

Участники заседания Европейского совета встретили очередное выступление президента Украины Владимира Зеленского 26 октября без интереса, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По словам политика, во время обсуждения Киева в ЕС ощущалась «ужасная усталость».

Премьер-министр указал на беспомощность ЕС в отношении Украины. Организация безвольно копирует внешнюю политику США, не имея своей, в результате чего выдает Киеву оружие и деньги, не предлагая никакого плана, подчеркнул Фицо. При этом Евросоюз хочет лишь одного — чтобы его «оставили в покое», резюмировал премьер.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 30 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Использовал ли Киев немецкие беспилотники при атаке на Крым

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон обратился к правительству ФРГ с вопросом, известно ли властям о том, что Киев с помощью немецких беспилотников атаковал Крым. Согласно данным документа, политик сослался на информацию средств массовой информации о поставках вооружения Киеву.

Ответ Быстрону дал представитель кабмина Германии Томас Баггер. Он заявил, что правительство Германии не располагает информацией по данному вопросу.

Фото: МО Украины

В США выбрали Израиль вместо Киева

Делегация палаты представителей Конгресса США во время поездки в Киев обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой оборонные нужды ВСУ. Как заявили конгрессмены, они осведомлены о нехватке снарядов у украинской армии, однако отметили, что сейчас боеприпасы нужны и Израилю, сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

Путин назвал еще одну цель военной операции на Украине

Военнослужащие, работающие в зоне специальной военной операции на Украине, сражаются со злом и угнетением, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. По его словам, на территории СВО решается не только судьба России, но и всего мира, в том числе и Палестины.

Также Путин заявил, что виновниками конфликтов на Украине и Ближнем Востоке являются правящие элиты США и государства, находящиеся под их политическим влиянием. По словам российского лидера, именно они главные бенефициары мировой нестабильности, которые в поисках выгоды действуют «открыто и нагло». По мнению президента, Вашингтон стремится создать хаос в регионе, поэтому американские власти недовольны участием Москвы в ближневосточном регулировании.

ВС России отбивают атаки, серьезная угроза для ВСУ

Российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, из-за эффективной работы беспилотников-камикадзе украинской армии почти ничего не удается доставить к линии соприкосновения.

Вооруженные силы РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили за последние сутки девять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ. Противник потерял порядка 90 солдат. Кроме того, российские вооруженные силы уничтожили два украинских танка и другую технику, резюмировал Зыбинский.

Будут ли выборы на Украине

Подавляющее большинство жителей Украины считают, что нет необходимости проводить президентские выборы в стране в разгар боевых действий. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, 81% респондентов против голосования.

Вместе с этим 65% украинцев, как и до этого, негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею только 29% респондентов. Кроме того, 88% опрошенных ответили, что на Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами ЕС.

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