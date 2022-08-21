В Евпатории сработали системы ПВО

На западном побережье Крыма в Евпатории сработала система противовоздушной обороны. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

Видеозапись была сделана из салона автомобиля. Видео записано в темное время суток, на нем виден взлетающий вверх яркий огонек, который, предположительно, поразил выпущенный снаряд.

Вечером 19 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над городом Евпаторией сработали системы ПВО — взрывы раздавались в селе Уютное. Он отметил, что полуостров находится под надежной защитой. По неподтвержденным данным, было слышно три взрыва. Информации о жертвах и пострадавших нет.

В последние дни системы все чаще ПВО срабатывают над крупнейшими городами полуострова. Так накануне над штабом Черноморского флота был сбит БПЛА. После того как он был выведен из строя, аппарат упал на крышу и вспыхнул. В тот же день ПВО сработала в Евпатории, а также в Бахчисарае и Сакском районе Крыма.