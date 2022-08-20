На западе Крыма снова сработала система ПВО Глава Крыма Аксенов сообщил о работе ПВО на западе полуострова

Фото: Министерство обороны РФ

В западном Крыму сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Очевидцы рассказали, что слышали в Евпатории взрывы, а также поделились в Сети кадрами последствий работы ПВО.

В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. <...> Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи, — написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что пострадавших и повреждений нет.

Вечером 19 августа советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над Евпаторией сработали системы ПВО — взрывы, предположительно раздавались в селе Уютное. По неподтвержденным данным, было слышно три взрыва. Информации о жертвах инцидента и пострадавших нет.

Ранее в Сети появилось видео с пролетом беспилотника над штабом Черноморского флота в Севастополе. На кадрах видно, как аппарат приближается к зданиям и пропадает за крышами. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что аппарат удалось сбить и он упал на крышу здания. Накануне в городе также сработала система ПВО. По предварительным данным, в регион также пытался попасть беспилотник. Тогда губернатор уточнил, что все цели были поражены, в результате инцидента никто не пострадал.