В Евпатории осуждённый чиновник продолжил ходить на работу после увольнения

Сотрудники правоохранительных органов Евпатории задержали бывшего замглавы департамента городского хозяйства Андрея Тюрягина на прежнем рабочем месте, откуда он был уволен в мае.
Чиновник был признан виновным по делу о превышении должностных полномочий и приговорён к условному сроку. Разыскивая Тюрягина по ещё одному аналогичному делу, следователи обнаружили его в бывшем рабочем кабинете.
Глава города Роман Тихончук о возвращении Тюрягина на рабочее место не знал, поскольку департамент находится за пределами здания администрации.
Что он делал на бывшем месте работы, мне сложно прокомментировать. Официально он никаких вопросов не решает, — сказал мэр изданию «Подъём».
В управлении СКР по Крыму рассказали РИА Новости, что следствие готовится предъявить Тюрягину обвинение, а также направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что глава одного из населённых пунктов Казахстана получил выговор за видеоролик в социальной сети TikTok. Чиновник станцевал для видео в честь Дня работников культуры и искусства.