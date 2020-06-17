В Евпатории осуждённый чиновник продолжил ходить на работу после увольнения

https://static.news.ru/photo/030310a8-b0ae-11ea-b36d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Тюрягин Фото: my-evp.ru

Сотрудники правоохранительных органов Евпатории задержали бывшего замглавы департамента городского хозяйства Андрея Тюрягина на прежнем рабочем месте, откуда он был уволен в мае.

Чиновник был признан виновным по делу о превышении должностных полномочий и приговорён к условному сроку. Разыскивая Тюрягина по ещё одному аналогичному делу, следователи обнаружили его в бывшем рабочем кабинете.

Глава города Роман Тихончук о возвращении Тюрягина на рабочее место не знал, поскольку департамент находится за пределами здания администрации.

Что он делал на бывшем месте работы, мне сложно прокомментировать. Официально он никаких вопросов не решает, — сказал мэр изданию «Подъём».

В управлении СКР по Крыму рассказали РИА Новости, что следствие готовится предъявить Тюрягину обвинение, а также направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что глава одного из населённых пунктов Казахстана получил выговор за видеоролик в социальной сети TikTok. Чиновник станцевал для видео в честь Дня работников культуры и искусства.