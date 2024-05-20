Еще в одном российском регионе объявили режим ЧС из-за паводка В Якутии объявили режим ЧС регионального уровня из-за подтоплений

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели на территории Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Меры вводятся из-за паводков, уточнил он.

В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов республики подписал указ об объявлении с 20 мая 2024 года режима ЧС регионального уровня, — написал Николаев.

Он отметил, что кабмину республики поручено принять комплекс мер по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики. Кроме того, правительство должно разработать подходы для обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной помощи пострадавшим.

По данным регионального управления МЧС, на утро 20 мая в Якутии остаются подтопленными 637 дворовых территорий, в том числе 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района. За прошедшие сутки вода ушла из Олекминского района.

Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в результате весеннего половодья на территории России было подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков. По его словам, под водой оказались 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.