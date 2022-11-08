Еще в одном российском городе включили сигнал общей тревоги В Воронеже провели проверку сирен воздушной тревоги

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Система экстренного оповещения

В Воронеже включили сирену воздушной тревоги, сообщил Telegram-канал Sota. Местные жители прикрепили фотографию объявления, в котором проверку электросирен назвали «военной операцией». Согласно объявлению, система оповещения работала в районе 12:00.

Внимание! 8 ноября 2022 года в 12:00 будет проведена военная операция, запланирована проверка готовности электросирен и акустических систем, — сказано в объявлении товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Отрожка».

В Санкт-Петербурге воздушная тревога прозвучала во вторник утром. Власти уточнили, что это штатная проверка системы оповещения, в частности ее технического состояния. В Северной столице в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание.

В Смольном отметили, что при проверке будут отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае ЧС. В то же время жители Северной столицы заметили, что МЧС не всем разослало СМС с предупреждением о тестировании систем оповещения.

В июле сигналы оповещения прозвучали в Москве. Тогда столичные власти также решили проверить функционирование средств информирования населения.