В еще одном регионе РФ учителям запретили использовать WhatsApp по работе Baza: в Дагестане школьным учителям запретили пользоваться WhatsApp по работе

Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Дагестане школьным преподавателям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp в рабочих целях, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, от учителей потребовали перейти на отечественные приложения для обмена сообщениями. Ранее стало известно, что подобный запрет ввели и в Екатеринбурге.

По данным Baza, преподавателям в Дагестане запретили вести родительские чаты в WhatsApp, а также общаться по нему в рабочее время. Вместо этого сотрудникам образовательных учреждений предложили воспользоваться мессенджером от «ВКонтакте» и платформой «Сферум». Причину запрета учителям не назвали.

Ранее портал E1.RU сообщал, что в Екатеринбурге школьным преподавателям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Такие уведомления получили в классных чатах родители школьников. Отмечается, что эти меры были приняты для перехода на отечественные платформы «ВКонтакте» и «Сферум». Отмечается, что за рамками образовательного процесса родители и преподаватели смогут общаться друг с другом и в иностранных мессенджерах.

До этого глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube не будет блокироваться в России до тех пор, пока не появится его полноценный отечественный аналог. По его словам, без адекватной замены сервису заложниками его блокировки станут пользователи.