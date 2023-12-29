Назван очередной регион, который останется без новогодних салютов Губернатор Воробьев: в Подмосковье салютов на Новый год не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Московской области не планируют запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев телеканалу «Россия 24». Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов Подмосковья в новогодний период будут работать в усиленном режиме.

Все, что сейчас нужно — это быть вместе, вместе с семьей, вместе с нашей страной и вместе с нашим президентом, — заключил Воробьев.

До этого в Крыму отменили все массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.

Также стало известно, что в Москве отменили праздничный салют и фейерверки на Новый год и Рождество. В документе, подписанном заместителем руководителя департамента региональной безопасности Кирилла Малышкина, подчеркивается, что решение было принято после рассмотрения соответствующего запроса.

Власти Санкт-Петербурга 28 декабря ранее отменили новогодний салют. Вице-губернатор Борис Пиотровский предупреждал о таком решении накануне, 27 декабря. При этом сэкономленные деньги планируется направить участникам СВО.