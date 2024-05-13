В еще один российский регион нагрянула январская погода Челябинскую область замело снегом в середине мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинскую область замело снегом в середине мая, сообщает Readovka. Опубликованное каналом видео сделано на федеральной трассе «Урал». Особенно январскую погоду прочувствовали автомобилисты, которые задумались о смене резины на зимнюю, говорится в публикации.

С плохими погодными условиями столкнулись и жители Златоуста. Канал опубликовал кадры из национального парка «Таганай», где бушует метель. При этом деревья уже успели позеленеть, и это единственное, что напоминает челябинцам о приближающемся июне, говорится в публикации.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова обрадовала москвичей новостями о возвращении тепла. По ее словам, в столице погода улучшится в середине мая. Аномальные холода в это время года в XXI веке были в Москве всего восемь раз, добавила синоптик.

7 мая в Москве начался первый майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принес на Русскую равнину заморозки, снег и дожди.