В Энергодаре предотвратили теракт Рогов сообщил о предотвращении теракта украинской ДРГ в Энергодаре

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

В Энергодаре предотвратили теракт, который могла готовить украинская диверсионно-разведывательная группа, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Чиновник сообщил в Telegram-канале, что силовики обнаружили конспиративную квартиру, предположительно, предназначенную для использования диверсантами. При обыске в ней обнаружили компоненты для самодельной бомбы, боеприпасы и украинскую военную форму.

В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 граммов, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания), 40 снайперских патронов калибра 7,62, а также форма ВСУ, — написал Рогов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области заявил о планах украинской армии прорвать линию фронта в районе города Орехова. Рогов не исключил, что ВСУ могут начать наступление уже в ближайшие дни. По его словам, Киев стягивает в район Орехова дополнительные резервы и бронетехнику. При этом он выразил уверенность, что на подконтрольной России части региона противник будет встречен во всеоружии.

22 марта Рогов сообщал о попадании украинской ракеты С-300 в жилой дом на Набережной магистрали в Запорожье. В результате загорелись несколько квартир на разных этажах.