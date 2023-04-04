В Энергодаре после модернизации открыли бассейн

Фото: пресс-служба «Росатома»

В городе-спутнике Запорожской АЭС, Энергодаре, после масштабной модернизации открыли плавательный бассейн. Российские атомщики старались как можно быстрее завершить работы, чтобы горожане смогли пользоваться объектом.

В частности, в бассейне восстановили системы водоснабжения и водоотведения, отремонтировали системы вентиляции и электроснабжения. Кроме того, проведен срочный ремонт в мужской раздевалке большого бассейна. Во всех раздевалках установлены новые шкафчики для переодевания. Помимо этого, проведена масштабная работа по восстановлению системы водоподготовки.

Помимо закупки расходных материалов для водоочистки, на объекте провели целый комплекс мероприятий по техническому обслуживанию трубопроводов и всех их узлов, а также совместно с санитарными врачами полного цикла бактериологических анализов воды. Также была благоустроена прилегающая к бассейну территория.

Теперь горожанам доступно посещение занятий, включая плавание, аэробику, ЛФК, тренажёры и настольный теннис, которые будут проводиться опытными тренерами и инструкторами-реабилитологами. Для детей открыт набор на бесплатной основе в спортивные группы по плаванию.

Для сотрудников Запорожской АЭС и пенсионеров будет действовать 50% скидка, а дети смогут посещать бассейн бесплатно.