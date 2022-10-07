Глава Энергодара Александр Волга заявил, что прорыв украинских военных к городу и в направлении Запорожской АЭС невозможен. По его словам, российские военные контролируют ситуацию, сообщает РИА Новости.
По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная, — подчеркнул Волга.
По его мнению, любое наступление осложнено наличием водной преграды в виде реки Днепр. При этом на Запорожском направлении Украина собирает значительные военные силы.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что скопление ВСУ в районе Запорожской АЭС — это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег. По его мнению, украинская сторона не планирует взрывать ЗАЭС, так как украинцы и их западные партнеры «не идиоты», они понимают, что это может привести к экологической катастрофе.