В Энергодаре исключили возможность прорыва украинских военных к ЗАЭС Глава Энергодара Волга: прорыв украинских военных к Запорожской АЭС невозможен

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Энергодар, Запорожская область

Глава Энергодара Александр Волга заявил, что прорыв украинских военных к городу и в направлении Запорожской АЭС невозможен. По его словам, российские военные контролируют ситуацию, сообщает РИА Новости.

По поводу прорыва украинских боевиков на территорию города Энергодар в направлении Запорожской атомной станции, всей инфраструктуры, которая находится в окружении атомной станции: данная ситуация рассматривается нами в принципе как невозможная, — подчеркнул Волга.

По его мнению, любое наступление осложнено наличием водной преграды в виде реки Днепр. При этом на Запорожском направлении Украина собирает значительные военные силы.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что скопление ВСУ в районе Запорожской АЭС — это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег. По его мнению, украинская сторона не планирует взрывать ЗАЭС, так как украинцы и их западные партнеры «не идиоты», они понимают, что это может привести к экологической катастрофе.