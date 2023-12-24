В элитной гимназии Подмосковья запретили дарить подарки учителям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковной гимназии им. Е. М. Примакова ввели запрет на новогодние подарки учителям, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в элитном образовательном учреждении, где учатся дети звезд, политиков и бизнесменов, предупредили охрану, чтоб не впускали родителей с подарочными корзинами.

С сегодняшнего дня нельзя дарить [подарочные] корзины в гимназии. Нас развернули, максимум [допускается в качестве подарка] коробка конфет... И охране сказали не пускать, и учителей предупредили, — написали в родительском чате.

Как выяснил канал, учителям пригрозили выговорами и увольнениями за получение подарков от школьников и их родителей. Запрет объяснили тем, что это нарушает устав школы. Отмечается, что в прошлые годы подарки педагогам тоже не приветствовались, но в этом году их строго запретили.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал составить список людей, которых действительно хочется поздравить, чтобы облегчить задачу по выбору получателей подарков на Новый год. По его словам, не все люди в жизни человека являются по-настоящему близкими.

До этого психолог Наталья Наумова посоветовала при выборе новогоднего подарка для родителей и родственников ориентироваться на интересы и увлечения. Если знаний мало, то стоит спросить у близкого человека.