В Элисте открыли ПВР после взрыва в Центре психологической помощи

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После ЧП со взрывом в центре психологической помощи в Элисте открыли пункт временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Шафран Тепшинов. Он уточнил, что с утра 11 февраля также заработает горячая линия для телефонных звонков.

С 08:00 мск будет работать телефон горячей линии. На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу, — сказал он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о взрыве в элистинском Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который устроил посетитель с пакетом в руках. По версии Следственного комитета, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, после чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник доставлены в больницу.

Утром 11 февраля Telegram-канал «112» сообщил о детонации еще одного взрывного устройства в частном доме в Элисте, пострадали три сотрудника Росгвардии. По данным канала, силовики проводили обыск у 29-летнего мужчины, который, как пишет «112», является организатором первого взрыва в Элисте, произошедшего вечером 10 февраля.