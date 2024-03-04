В электропоезде Челябинск – Екатеринбург произошло возгорание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пассажирском электропоезде, следовавшем из Челябинска в Екатеринбург, произошло возгорание, сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от пассажиров. Инцидент произошел 4 марта около 10:00 по местному времени.

Как рассказали изданию пассажиры, во время движения поезда загорелся вагон. Электричку остановили, людей пересадили в автобусы, которые доставили их в пункт назначения. Причины возгорания и другие подробности происшествия пока неизвестны, направлен запрос в руководство Свердловской железной дороги.

Ранее в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Произошла попытка подорвать опору на перегоне Звезда — Чапаевск. Инцидент случился 4 марта в 6:15 утра по местному времени. Задержаны три пассажирских поезда из Москвы и одна электричка. На месте работают специальные службы, в регионе объявлен план «Загорск».

Также сообщалось, что 2 марта в Новосибирске на остановке Матвеевка электропоезд насмерть сбил школьницу, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ведомство проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

В конце февраля в подмосковной Апрелевке вагон электрички сошел с рельсов. По информации пресс-службы Московской железной дороги, сход произошел на небольшой скорости. Происшествие обошлось без пострадавших.