В Елабуге начали выписывать пациентов, пострадавших при атаке БПЛА Mash Iptash: из ЦРБ в Елабуге выписали пять пострадавших при атаке БПЛА человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из центральной районной больницы в Елабуге Республики Татарстан выписали пять человек, которые пострадали при атаке БПЛА на общежитие «Алабуга Политех», сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Также известно, что на поправку идут еще трое пациентов.

Как сообщает канал, в числе пострадавших, которые вскоре будут представлены к выписке, есть двое несовершеннолетних студентов. Они лежат в детской республиканской клинической больнице.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке дрона в Елабуге возросло до 14. По имеющимся данным, травмы получила иностранка — 21-летняя гражданка Мали. У нее диагностировали повреждение головы.

2 апреля власти Татарстана сообщили, что на предприятия в Нижнекамске и Елабуге была совершена атака несколькими беспилотниками. Серьезных разрушений нет, на предприятиях не нарушен технологический процесс. В Елабуге удар нанесен по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех».

Позднее журналисты восстановили хронологию нападения. Первый атаковавший Татарстан беспилотник заметили в небе над Саранском в 03:10. Через час он упал на территории завода в Нижнекамске. Обломки аппарата попали в трубу со сжатым кислородом, но атака не повлияла на работу предприятия. Второй дрон взорвался у здания общежития «Алабуга Политех». Размах крыльев аппарата составлял пять метров.