В екатеринбургском ТЦ «Мега» вспыхнул пожар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ТЦ «Мега» в Екатеринбурге произошел пожар, из здания эвакуировали 2000 человек, в числе которых 107 детей, сообщает ГУ МЧС Свердловской области. К ликвидации последствий возгорания были привлечены 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Причиной возникновения пламени стало возгорание жировых отложений в вентиляционной камере.

05.04.24 в 12:10 (10:10 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТРЦ на улице Металлургов. Произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере, — говорится в сообщении.

Это второй пожар в ТЦ за день, до этого произошло короткое замыкание. Тогда пожар потушили до приезда спасателей.

Ранее сообщалось о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание.

До этого во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вспыхнул склад на улице Салова рядом с газозаправочной станцией, в Сети появилось видео инцидента. На представленных кадрах видно, как с территории поблизости выезжает тягач с надписью на цистерне: «Пропан — огнеопасно».

В конце января из здания Дворца культуры «Красный Октябрь» в Москве эвакуировали около 500 человек. СМИ писали, что в ДК произошло замыкание кабеля в подвале. Обошлось без пожара, никто не пострадал.