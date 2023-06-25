В екатеринбургском метро сняли баннеры ЧВК «Вагнер» В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» сняли рекламные баннеры ЧВК «Вагнер»

Фото: JukoFF/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Cтанция метро «Площадь 1905» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» сняли рекламные баннеры ЧВК «Вагнер», сообщает портал E1.ru со ссылкой на местных жителей. Эта станция подземки была единственной, где располагалась реклама частной военной компании.

Утром спустился в метро, а стены чистые. Еще вчера реклама висела, — сообщила местная жительница.

В пресс-службе городской администрации сообщили днем 24 июня о планах снять баннеры с призывом вступить в ЧВК «Вагнер» после того, как была предпринята попытка военного мятежа.

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Плакаты с призывами вступить в ряды бойцов ЧВК «Вагнер» появились в Екатеринбурге неделей ранее.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что бизнесмен Евгений Пригожин согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации ситуации.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, уголовное дело о мятеже, возбужденное ФСБ против предпринимателя, будет закрыто, а участники мятежа получат законодательную защиту.