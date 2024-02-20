В Екатеринбурге журналисты нашли тараканов в киосках с уличной едой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге журналисты проинспектировали киоски с выпечкой и уличной едой, передает Telegram-канал Ural Mash. Они обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Авторы репортажа визитировали три торговых пространства в городе. Где-то они нашли тесто на полу и мертвых тараканов, а где-то — клочки одежды в еде. Также на одной из точек сотрудник кухни мыл руки снегом.

Самый поражающий сегодня был киоск, где идет стройка, обвисает потолок, висят провода, но прямо тут же работник как ни в чем не бывало готовит мясо, маринует его, готовит самсу, — говорит корреспондент.

Ранее гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасно для здоровья как просроченное мясо в составе продукта, так и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.

До этого кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказывала: чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева. У каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым.