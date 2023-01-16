В Екатеринбурге жильцы дома захватили доступ к лифту

Фото: АГН «Москва»

В Екатеринбурге жильцы дома захватили доступ к лифту в подъезде, установив железную дверь, сообщил Telegram-канал «Екатеринбург №1». Проблему пришлось урегулировать при помощи судебных приставов.

Вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, наложен арест на расчетные счета должников в кредитных организациях, а также составлен протокол об административном правонарушении, — рассказали каналу в ГУФССП России по Свердловской области.

Отмечается, что только после этих действий захватчики согласились снести дверь и вернуть лифт всем жильцам дома.