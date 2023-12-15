В Екатеринбурге загорелся новый банный комплекс Пожарные ликвидировали возгорание в банном комплексе в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый банный комплекс, расположенный в екатеринбургском КТТ «Космос», загорелся, сообщает издание KP.RU со ссылкой на заявления представителей МЧС России по Свердловской области. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило примерно в 08:35 по местному времени. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, специалистам уже удалось ликвидировать возгорание.

На площади 20 квадратных метров горит помещение в банном комплексе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители МЧС России отметили, что персоналу и посетителям банного комплекса удалось самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей. К тушению пожара были привлечены 38 человек личного состава, а также 13 единиц спецтехники. Возгорание было успешно ликвидировано, информации о погибших или пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь возгорания в селе Бобровском составила примерно 1300 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, к тушению пожара привлечен 41 спасатель. Кроме того, на месте работают 15 единиц спецтехники. Отмечается, что к 08:00 по московскому времени возгорание было локализовано.