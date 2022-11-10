В Екатеринбурге загорелся цех с готовой продукцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге на улице Билимбаевской загорелся цех с готовой продукцией, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

В 15:25 (13:25 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Билимбаевской в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 400 кв. м происходит горение готовой продукции внутри отдельно стоящего цеха на промышленной площадке, — говорится в сообщении.

По информации МЧС, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались два человека. В тушении пожара задействованы 44 человека личного состава и 13 единиц спецтехники.

Позднее ведомство сообщило, что в 16:36 по местному времени (14:36 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 450 кв. м.

Ранее в подмосковном Дмитрове на Внуковской улице загорелось здание хладокомбината, в частности кровля в помещении по переработке креветок. Общая площадь пожара составила 2400 кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.

До этого пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила, что в центре Москвы на улице Бахрушина в трехэтажном здании старой постройки начался пожар. Площадь составила 200 кв. метров. В тушении пожара были задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.