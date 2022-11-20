В Екатеринбурге загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

Фото: МЧС России

В Екатеринбурге в переулке Речной случился пожар в ангаре площадью 800 квадратных метров, сообщает МЧС по Свердловскому району в Telegram. Отмечается, что все находившиеся внутри строения люди смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасателей. В МЧС уточнили, что в ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки.

По уточненной информации в ангаре на площади 800 кв.м горят материалы для производства мебели и производственные остатки. Люди эвакуировались из ангара до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — говорится в сообщении.

В 17:12 (15:12) пожар был локализован. В тушении пожара задействованы 45 человек личного состава, 14 единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по ликвидации горения.

20 ноября в Москве на Комсомольской площади загорелось складское помещение на площади 2000 тысяч квадратных метров. Сотрудники экстренных служб также заявили, что в складском здании произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. По информации открытых источников, в охваченном огнем здании находятся магазин мебели и светильников и магазин цветов.

Для тушения пожара были задействованы дополнительная техника — пожарный поезд и вертолет Ка-32 МАЦ.