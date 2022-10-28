В Екатеринбурге задержали зампрокурора за крупную взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге задержан заместитель прокурора Ленинского района. Он подозревается в получении взятки в размере свыше 2 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Зампрокурора задержан, ему вменяют коррупцию, связанную с одним из важных уголовных дел. Взяли с поличным, — заявил собеседник агентства.

Прокуратура Свердловской области, региональные управления ФСБ и СКР произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 17 декабря главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же дела арестованы гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве.