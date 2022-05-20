В Екатеринбурге задержали подростка за рассылку сообщений о терактах в ТЦ В Екатеринбурге задержали подростка, рассылавшего сообщения о терактах в торговых центрах

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали в Екатеринбурге несовершеннолетнего, который сообщал в торговые центры о ложных угрозах терров. Подросток уже признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

Оперативниками УФСБ по Свердловской области, отдела «К» и ЦПЭ ГУ МВД по региону установлен и задержан несовершеннолетний, сообщивший в адрес торговых центров, расположенных в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, ложные угрозы террористического характера, — цитирует агентство пресс-службу.

Оперативники установили, что подросток имел отношение к трём подобным эпизодам, относящимся к декабрю 2021 года и январю 2022 года. Тогда он направлял сообщения в екатеринбургские ТЦ (Veer Mall и «Пассаж»), а также в «Каменск-Сити молл».

Ранее подросток был вовлечён в деятельность интернет-сообщества, где участники изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования, делились друг с другом результатами своих противоправных действий, — добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее стало известно, что в Москве 13 мая неизвестные «заминировали» автомобиль бывшего заместителя генерального прокурора Ивана Кондрата. Когда машину привезли на шиномонтаж, чиновник обнаружил под задним бампером две странные коробки, обмотанные изолентой. Специалисты позже выяснили, что это бы муляж.