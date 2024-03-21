В Екатеринбурге задержали мужчину, планировавшего теракт в воинской части Силовики задержали готовившего теракт в воинской части Екатеринбурга экстремиста

Фото: fsb.ru

В Екатеринбурге задержали мужчину, готовившего теракт в одной из местных воинских частей, сообщили в УФСБ России по Свердловской области. Как отмечается, он является функционером организации «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет РИА Новости. При нем обнаружили пять самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело.

В результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области при подготовке к совершению в отношении одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан функционер экстремистской организации «Граждане СССР», — приводит агентство сообщение УФСБ.

Ранее сообщалось о задержании в Белгородской области россиянина, который также намеревался устроить теракт против военных. При этом совершить дистанционный подрыв он собирался по заданию «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В отношении него возбуждено уголовное дело.

Также 21 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Они публиковали видео и комментарии в поддержку запрещенной украинской организации.