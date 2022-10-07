В Екатеринбурге задержали активистов, поздравлявших Путина с юбилеем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Макаровском мосту утром 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, появилась растяжка с поздравительной надписью, передает издание E1. Так екатеринбургские художники поздравили с 70-летним юбилеем главу российского государства. Однако плакат находился там недолго, поскольку приехали сотрудники полиции и забрали в отделение авторов поздравления.

Приехали полицейские и забрали участников в отделение. Семерых человек погрузили и увезли, а растяжку сняли, — говорится в сообщении.

В конце мая в Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Оппозиционера забрали в ОВД «Хамовники» прямо со встречи с жителями района, которая была посвящена планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. Позднее он был оштрафован на 200 тысяч рублей, поскольку был признан виновным в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).