В Екатеринбурге ввели карантин из-за опасной болезни В Екатеринбурге ввели карантин из-за бешеного кота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В коттеджном поселке «Лесные тропы» в Екатеринбурге ввели карантин из-за случая бешенства у кота, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Отмечается, что региональный департамент ветеринарии должен ликвидировать очаг инфекции.

Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных реализацию специальных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага, — сказано в документе.

Небезопасной считается территория в радиусе одного километра от очага вируса. До 6 июня в поселке разрешили находиться только тем, кто проживает там регулярно. Кроме того, туда нельзя ввозить непривитых животных.

Ранее на Ямале удалось ликвидировать очаг бешенства. В селе Белоярск специалисты совхоза «Байдарацкий» и госветслужбы Ямала вакцинировали 46 коров и двух лошадей. Также была проведена дератизация и дезинфекция помещений, благодаря чему удалось отменить карантин, который ввели из-за опасного заболевания. В итоге животные стали здоровы, а новых случаев бешенства не зафиксировали.