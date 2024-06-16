В Екатеринбурге водитель сбил пешеходов и врезался в пивную

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

Инцидент произошел сегодня около 05:25 часов в поселке Горный Щит по ул. Буденного, 9, Чкаловского района столицы Урала. По предварительной информации установлено, что водитель автомашины Nissan допустил наезд на стоящих у торговой точки трех пешеходов с последующим наездом на стену здания, — сказано в сообщении.

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