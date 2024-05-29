В Екатеринбурге водитель остановился посреди дороги и умер

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В Екатеринбурге 73-летний мужчина скончался в своем автомобиле посреди дороги, сообщает портал E1.RU. Мужчина остановился на проезжей части напротив Областного суда. На автомобиль обратили внимание сотрудники проезжавшего мимо мотобатальон ГАИ. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть пенсионера.

Скорая приехала, но он уже все к этому времени. За рулем сидел уже мертвец. Они документы проверили, сложили обратно в машину и уехали. Потом приехала труповозка, машину отогнали к зданию суда, следователи осматривали тело, — рассказал один из очевидцев.

Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых подтвердил журналистам, что за рулем находился мужчина 1951 года рождениями. Смерть, скорее всего, не носит криминального характера.

Ранее в Москве сотрудники МЧС нашли труп 73-летней женщины в квартире многоэтажного дома. Они прибыли на место ЧП по заявке сестры погибшей. Та обратилась к правоохранителям из-за того, что родственница перестала выходить на связь. Тело нашли на кухне в сидячем положении на стуле.