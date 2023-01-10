В Екатеринбурге водитель Mercedes протаранил пять припаркованных машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге водитель Mercedes протаранил пять припаркованных автомобилей и скрылся, передает РЕН ТВ. Отмечается, что водитель не справился с управлением. По сведениям канала, пострадавших нет.

В Оренбурге снегоуборочный КамАЗ протаранил девять припаркованных вдоль дороги автомобилей. Инцидент произошел 3 января в 06:50 (04:50 по московскому времени). Как утверждают представители ГИБДД, водитель грузовика мог уснуть за рулем после уборки снега. На кадрах инцидента видно, как груженный автомобиль, двигаясь по улице, съезжает вправо и таранит столб, ограждения, а далее и машины.

Ранее в Москве на 89-м км МКАД грузовик влетел в стоящий посреди дороги автомобиль. В результате произошедшего три из пяти полос по внешней стороне трассы оказались заблокированными. До этого в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в столице погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.