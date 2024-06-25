В Екатеринбурге в колледж вбежала женщина и залила пол кровью В Екатеринбурге женщина запачкала пол кровью в радиоколледже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге женщина в неадекватном состоянии вбежала в радиоколледж, сообщает портал E1.RU. Проникнув в здание через библиотеку, она выбежала в коридор, где залила кровью полы. Сотрудники колледжа и студенты задержали нарушительницу порядка своими силами в ожидании полиции. В полиции изданию «Подъем» заявили, что сообщения о наличии у женщины острого предмета не подтверждаются. Раны с кровью появились из-за того, что женщина порезалась, разбивая окно в библиотеку.

Информация о том, что у женщины, проникшей на территорию колледжа, был нож, не подтверждается. Гражданка, находившаяся в неадекватном состоянии, передана медикам. По имеющимся сведениям, она получила повреждения, перелезая через ограждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 9. Сведений о пострадавших среди сотрудников и учащихся нет, — сообщили в полиции.

Местные паблики пишут, что ранее женщина была дважды судима за кражи. В колледже комментировать ситуацию не стали. Предполагается, что задержанная находилась под воздействием наркотиков. Также сообщается, что женщина имеет двух несовершеннолетних детей, но лишена родительских прав.

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